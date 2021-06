Mercatino dei prodotti tipici biologici nei giorni del festival dell’ecologia integrale

Montefiascone - Dal 24 al 27 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 23, in piazza Vittorio Emanuele e via Santa Lucia Filippini

Montefiascone – Un “racconto” delle eccellenze agroalimentari e delle aziende del territorio che le producono nel rispetto dell’ambiente e delle sue ricchezze naturali. Durante il festival dell’ecologia integrale, dal 24 al 27 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 23, piazza Vittorio Emanuele e via Santa Lucia Filippini a Montefiascone faranno da sfondo al mercatino di prodotti tipici biologici.

“Il mercatino arricchisce il già denso programma della manifestazione – affermano dall’associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale -. L’iniziativa vuole offrire la possibilità ai cittadini di Montefiascone, ai partecipanti del festival e ai turisti che visitano la città e il lago di Bolsena di conoscere e acquistare prodotti che racchiudono i sapori di questa terra, nella piena tutela della natura e della tradizione agricola. Un modo, quindi, per promuovere i prodotti tipici locali e valorizzare le nostre aziende, che rappresentano una ricchezza economica, sociale e di tradizioni”.

Il Festival dell’Ecologia Integrale è organizzato dall’associazione “Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale”, presieduta dall’arcivescovo titolare di Montefiascone e segretario della Congregazione delle Cause dei Santi monsignor Fabio Fabene, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Montefiascone, Fondazione Roma Sapienza, Greenaccord. Partner del festival la stessa Regione Lazio, Trenitalia, BCC Credito Cooperativo Roma, Econet servizi per l’ecologia, Alo servizi di onoranze funebri, Balistreri Girolamo & C. SNC.

19 giugno, 2021