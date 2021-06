Merkel: “La quarantena sia obbligatoria per chi arriva dalla Gran Bretagna”

Berlino - Preoccupa molto la variante Delta - I nuovi positivi al Covid nel Regno Unito sono oggi 16mila 135, il numero più alto dal 2 febbraio

Berlino – Preoccupa non poco in Europa l’aumento dei contagi da Covid in Gran Bretagna a causa del diffondersi della variante Delta. E la cancelliera Angela Merkel chiede che venga istituita la quarantena in tutta l’Ue per chi arriva dalla Gran Bretagna.

Angela Merkel

Lo riporta il Guardian. Dopo il parere del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, diffuso oggi, che prevede che la variante Delta a fine estate rappresenterà il 90 per cento di tutti i casi Covid nei paesi membri dell’Ue, la cancelliera Merkel chiede maggiori restrizioni per chi viene dalla Gran Bretagna, dove la variante in questione sta già facendo aumentare di molti i casi.

“Nel nostro paese, se vieni dalla Gran Bretagna, devi andare in quarantena. Non è così in tutti i paesi europei, ma è quello che mi piacerebbe vedere”, ha affermato Merkel alla camera bassa del Bundestag. Sempre secondo il Guardian, la cancelliera tedesca nei giorni scorsi ha criticato il Portogallo, dove è consentito l’ingresso dei turisti britannici senza quarantena.

La proposta di Merkel è quella di un migliore coordinamento per combattere la diffusione della variante altamente trasmissibile che è emersa con forza nel Regno Unito e che ora si sta diffondendo nel blocco.

Oggi nel Regno Unito si è raggiunto un nuovo picco nei casi. Positivi al tampone sono risultati in 16mila 135, il numero più alto dal 2 febbraio.

23 giugno, 2021