Messa all’aperto per San Pietro e Paolo, occhio ai divieti

Viterbo - Dalle 15 di oggi a Bagnaia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Celebrazione all’aperto della messa per San Pietro e Paolo a Bagnaia oggi 29 giugno, attenzione ai divieti.

Bagnaia

A tal proposito, come previsto da apposita ordinanza della polizia locale (n. 304 del 25/6/2021), a partire dalle 15 fino a cessata necessità, in ponte Vejano, dall’intersezione con via M. Giovannetti, lato civici pari, dal tratto di via denominato piazzetta di Pellicciaccia fino al termine della strada, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli.

Comune di Viterbo

29 giugno, 2021