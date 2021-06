Viterbo - Venerdì 4 giugno alle 17 nella Cattedrale di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una messa in memoria di Mario Brutti.

Su iniziativa della Presidenza nazionale della Federazione universitaria cattolica italiana e della Fondazione Fuci – di cui Brutti era stato presidente – verrà celebrata venerdì 4 giugno alle 17 nella Cattedrale di Viterbo una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Lino Fumagalli.

Vi prenderanno parte anche rappresentanti dell’Azione cattolica nazionale e diocesana. La famiglia Brutti invita ad essere presente chiunque abbia il desiderio di pregare nel ricordo del loro congiunto.

Mario Brutti è morto lo scorso 4 dicembre a causa di complicazioni legate al Covid-19. In gioventù fu attivo nel gruppo Fuci viterbese insieme al futuro vescovo Dante Bernini. Gli impegni professionali lo portarono a Roma dove collaborò con Vittorio Bachelet, sia in Università che in Azione cattolica italiana.

Svolse importanti incarichi professionali al Censis e poi al Cnel. A Viterbo, negli anni ’90, entrò nel consiglio della Cassa di risparmio, poi della Fondazione Carivit di cui divenne presidente nel 2013. Negli ultimi anni è stato membro della redazione della rivista culturale dell’Azione cattolica “Dialoghi” e dell’istituto Bachelet e – come detto – presidente della Fondazione Fuci.

3 giugno, 2021