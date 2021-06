Sport - L'atleta viterbese del team Biagioni, domenica 20 giugno, ha partecipato ai mondiali Cibb a Bologna, vincendo nella categoria Bikini over 40

Viterbo – Milena Marchini è mondiale!

L’atleta viterbese del team Biagioni, domenica 20 giugno, ha partecipato ai mondiali Cibb a Bologna. E non ce n’è stato per nessuna.

Marchini ha sbaragliato tutte, trionfando nella sua categoria, bikini over 40.

Milena Marchini trionfa i mondiali di Bologna

“Per me – commenta soddisfatta – è il terzo mondiale in attivo. Ogno giorno, infatti, mi alleno nella palestra Metamorphosys, aperta h 24, e sono felicissima e motivata nel vedere premiati l’impegno e la costanza, ma soprattutto quello in cui credo e cioè uno stile di vita che unisce lo sport a una sana alimentazione.

Tutto ciò ripaga i sacrifici, lo sforzo e l’impegno, vista anche la mancanza di meritocrazia che dilaga ovunque”.

22 giugno, 2021