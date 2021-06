“Mille miglia: grazie a polizia locale, forze dell’ordine e tutte le associazioni di protezione civile”

Viterbo - Il sindaco Giovanni Maria Arena -

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Approfitto del grande successo delle mille miglia per ringraziare la polizia locale, le forze dell’ordine e tutte le associazioni di protezione civile: gruppo comunale, Tuscia Viterbo, faul,a.n.c. misericordia Grotte S. Stefano.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

Tutti sempre pronti in ogni occasione, dagli eventi calamitosi alle varie situazioni d’emergenza che mettono in pericolo la collettività, ma anche in occasione di manifestazioni sportive e turistiche che senza il loro fondamentale contributo non potrebbero essere svolte.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

19 giugno, 2021