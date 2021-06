Minaccia tre ragazzi, crea il panico in un bar del centro e scappa

Viterbo - Volati tavoli, sedie e vasi - L'uomo è poi stato rintracciato e denunciato - La polizia cerca i due complici

Viterbo – “Danneggiamento di un bar, denunciato dalla polizia di stato”. Lo fa sapere con una nota la questura di Viterbo.

“Nei giorni scorsi – scrivono gli agenti – personale della polizia di stato della sezione Reati contro la persona della squadra mobile di Viterbo ha identificato l’autore dei danneggiamenti avvenuti nella serata del 27 maggio scorso all’esterno di un bar del centro cittadino, a seguito di un acceso diverbio tra due gruppi di avventori.

L’uomo, insieme ad altri due soggetti ancora in fase di identificazione, oltre a minacciare tre ragazzi seduti al tavolo vicino, in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuta al consumo di bevande alcoliche, ha comunicato a lanciare in aria e a danneggiare alcuni tavolini e sedie dello stesso esercizio commerciale, oltre ai vasi presenti lungo la via. Il soggetto, in seguito a tali comportamenti, si è allontanato repentinamente dal luogo dei fatti, facendo perdere le proprie tracce.

Personale della squadra mobile, avuta notizia di quanto accaduto, ha avviato immediatamente specifiche indagini per rintracciare gli autori del danneggiamento.

Grazie all’individuazione fotografica e al successivo esame di alcune prove testimoniali, gli investigatori sono riusciti a rintracciare uno degli autori: un soggetto di nazionalità pakistana, già noto a questi uffici, che è stato quindi denunciato per danneggiamento.

Prosegue senza sosta- conclude la nota della questura – l’attività della squadra mobile della questura per prevenire e reprimere ogni illegalità”.

4 giugno, 2021