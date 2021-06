Montalto marina, dalla regione 960mila euro per la riqualificazione di via Tevere

Montalto di Castro - Il sindaco Sergio Caci: "Dietro semplici atti amministrativi c'è il lavoro duro di tante persone"

Il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, all’incontro di stamani

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Montalto di Castro ha ottenuto dalla regione Lazio un importante finanziamento di 958.575 euro per la riqualificazione di Via Tevere a Montalto marina per un importo complessivo di 1.198.218 di euro di cui 239.643 provengono da fondi comunali.

Il contributo è stato concesso a seguito del bando “Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” a cui il comune aveva partecipato nel 2019. Questa mattina il sindaco Sergio Caci ha partecipato all’incontro organizzato dalla regione a Marina di Cerveteri, insieme agli altri 15 sindaci dei comuni del litorale laziale vincitori del bando. “Ringrazio il presidente Zingaretti e l’assessore Orneli per aver organizzato questa giornata – dichiara il sindaco Sergio Caci – e gratificato le amministrazioni del lavoro fatto. E’ stato importante sottolineare che dietro semplici atti amministrativi c’è il lavoro duro di tante persone“.

Il progetto per la riqualificazione di via Tevere riguarda il rifacimento della rete fognaria, la realizzazione di una pista ciclabile e un percorso pedonale con spazi di sosta attrezzati (sedute, muretti e qualificazione del verde); la riqualificazione dei parcheggi per le auto con l’installazione di una stazione di ricarica per i veicoli elettrici; wifi pubblico; videosorveglianza e un nuovo impianto di illuminazione pubblica a basso consumo.

23 giugno, 2021