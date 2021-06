Monterosi al Rocchi, ci siamo

Sport - Calcio - Serie C - Accordo raggiunto tra le parti, in attesa della riunione di giunta del comune di Viterbo

Sport – Calcio – Viterbese – Lo stadio Rocchi

Viterbo – C’è l’accordo tra Viterbese e Monterosi.

Le due parti hanno trovato un punto d’incontro per la condivisione dello stadio di Viterbo, in vista del prossimo campionato di serie C.

Per l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni, manca ancora qualche step e il prossimo, atteso stamani, è la riunione di giunta del comune di Viterbo che si esprimerà in merito alla questione.

17 giugno, 2021