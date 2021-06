Monterosi al Rocchi, senza accordo con la Viterbese le alternative sono Latina, Aprila e Tivoli

Sport - Calcio - Serie C - La richiesta economica dei gialloblù e l'offerta dei biancorossi sono molto distanti - Nei prossimi giorni le parti torneranno a dialogare

Viterbo – La richiesta economica della Viterbese si aggira sui 10mila euro a partita (che tra campionato, coppa ed eventuale postseason supererebbe i 250mila euro). L’offerta del Monterosi è ferma a 150mila euro.

Il braccio di ferro tra gialloblù e biancorossi prosegue e anche se da parte di questi ultimi trapela ottimismo, un accordo definitivo ancora non c’è.

Per giocare le gare interne al Rocchi la società del presidente Luciano Capponi dovrà tornare a dialogare con quella del collega Marco Romano, che detiene la gestione dello stadio e non sembra intenzionata a indietreggiare.

Il nodo, come noto, sono i costi di gestione che andrebbero a raddoppiare, più la rizollatura del terreno di gioco che è di competenza comunale ma che l’amministrazione non intende finanziare.

La partita va avanti ma nel frattempo il Monterosi, per non farsi trovare impreparato, ha iniziato a sondare altri campi da gioco nelle vicinanze: la prima scelta rimane Viterbo ma in caso di mancato accordo le alternative principali sono Latina, Aprila e Tivoli. In ogni caso, se prevarrà una delle ultime ipotesi, i biancorossi sarebbero condannati a giocare fuori provincia e con l’apporto minimo dei propri tifosi.

3 giugno, 2021