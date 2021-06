Il Monterosi giocherà al Rocchi, anche la giunta comunale dà l’ok

Sport - Calcio - Serie C - La riunione di stamani ha avuto esito positivo: i biancorossi divideranno lo stadio con la Viterbese

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Lo stadio Enrico Rocchi

Viterbo – Il Monterosi giocherà al Rocchi.

Dopo l’accordo tra il club biancorosso e la Viterbese c’è anche l’ok definitivo da parte del comune di Viterbo.

Quest’ultimo è arrivato a margine della riunione di giunta di stamani, durante la quale è stata approvata la convenzione stipulata tra i due club.

Per la squadra allenata da D’Antoni, dunque, la prima stagione in serie C sarà all’ombra della Palazzina.

18 giugno, 2021