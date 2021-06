Monterosi con la testa in serie C, Flaminia a caccia di punti salvezza

Sport - Calcio - Serie D - I biancorossi, campioni nel girone G, affrontano la Vis Artena in trasferta mentre i civitonici ospitano il San Donato Tavarnelle al Madami, dove tornano i tifosi - I match domani alle 16

Condividi la notizia:











Artena – Testa in serie C, ma un finale di campionato ancora da onorare.

Prima uscita da campione in carica per il Monterosi, che domenica scorsa ha conquistato la meritata vittoria del girone G.

La promozione tra i professionisti è cosa fatta e mentre la società lavora sul prossimo stadio “di casa” la squadra si prepara ad affrontare gli ultimi tre impegni della stagione che valgono solamente per le statistiche.

Il primo è in programma per domani sul campo della Vis Artena, terza alle spalle del Latina e con il Savoia a due punti di distacco. Logicamente l’incontro è più importante per la squadra di casa ma i ragazzi allenati da D’Antoni non vogliono mollare, visto che la società sta ancora valutando le conferme per la prossima stagione.

Match casalingo invece per la Flaminia, a cacca di tre punti che porterebbero alla salvezza diretta senza dover pensare al risultato del Grassina, penultima a -10. A quattro gare dal termine, con 12 punti potenziali da poter acquisire, la squadra di Rambaudi è quasi sicura della permanenza in serie D ma contro il San Donato Tavarnelle darà il massimo per agguantare la certezza matematica.

Entrambi gli incontri partiranno domani alle 16. Ad Artena arbitrerà Gilberto Gregoris di Pescara (assistenti Andrea Mirarco di Treviso e Salvatore Nicosia di Saronno), a Civita Castellana, dove per la prima volta in stagione i tifosi potranno entrare allo stadio, Giuseppe Romaniello di Napoli (assistenti Carmine Castiglione e Antonio Portella di Frattamaggiore).

Condividi la notizia:











5 giugno, 2021