Madrid - Il creatore del primo antivirus è stato trovato impiccato nella sua cella

Madrid – Morto in carcere John McAfee. Trovato impiccato nella sua cella.

John McAfee – il creatore dell’antivirus McAfee

Il creatore dell’antivirus di 75 anni è stato trovato privo di vita nella sua cella di un carcere di Barcellona dove era detenuto.

Era stato arrestato lo scorso ottobre all’aeroporto di Barcellona. Ricercato dalle autorità come presunto evasore fiscale. Il tribunale spagnolo dell’Audiencia Nacional aveva dato l’ok all’estradizione negli Stati Uniti. L’uomo rischiava fino a 30 anni di reclusione.

Accusato per la mancata dichiarazione dei redditi realizzati con la promozione di criptovalute e con la vendita dei diritti sulla storia della sua vita per un documentario. La procura del Tennessee e di New York lo avrebbero imputato per mancato pagamento delle tasse dei redditi fra il 2014 e il 2018.

Al momento della scoperta, le guardie del penitenziario Brians 2 hanno provato a rianimarlo nell’attesa dei medici. Non c’è stato nulla da fare.

I dottori hanno certificato la sua morte.

24 giugno, 2021