È morta l’attrice Lisa Banes, è stata investita da uno scooter elettrico

New York – È morta l’attrice Lisa Banes, investita da uno scooter elettrico.

L’attrice Lisa Banes è morta dopo essere stata investita da uno scooter elettrico a New York. Il veicolo non avrebbe rispettato il rosso al semaforo per poi scappare dal luogo dell’incidente. Trasportata d’rgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Aveva 65 anni.

Secondo quanto riferito dal suo manager David Williams all’Associated Press, l’attrice “sarebbe stata investita da uno scooter o da una motocicletta vicino al Lincoln Centre, mentre attraversava Amsterdam Avenue per andare alla Julliard School”.

“Abbiamo il cuore spezzato dalla tragica e inspiegabile morte di Lisa – ha scritto il magazine Entertainment Tonight -. Siamo grati di averla avuta nelle nostre vite”.

Ha recitato nei film “Gone Girl” con Ben Affleck e in “Cocktail” con Tom Cruise e nelle serie tv “Nashville”, “Madam Secretary”, “Masters of Sex” e “Ncis”.

15 giugno, 2021