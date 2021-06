Morta la 18enne Camilla Canepa, si era vaccinata con Astrazeneca agli open day di fine maggio

Sestri Levante - Era stata ricoverata domenica per una trombosi al seno cavernoso - L'Aifa: "Un caso ogni 100mila somministrazioni di prime dosi, prevalentemente in soggetti under 60"

Sestri Levante – Non ce l’ha fatta Camilla Canepa, la 18enne ricoverata domenica scorsa all’ospedale San Martino di Genova per una trombosi al seno cavernoso. La ragazza era stata vaccinata lo scorso 25 maggio con Astrazeneca durante gli open day per gli over 18.

Camilla Canepa

La giovane era stata ricoverata la scorsa domenica e operata per la rimozione del trombo e la riduzione della pressione intracranica. A dare la triste notizia è stata la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio. “Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere – ha affermato la prima cittadina -. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla. Abbiamo deciso di annullare gli appuntamenti dell’Andersen previsti per oggi, giovedì 10 giugno”.

Proprio sul vaccino Astrazeneca è atteso a breve un nuovo parere del Comitato tecnico scientifico in seguito ad alcuni casi di trombosi che si sono verificati su giovani donne. Il Cts dovrebbe esprimersi proprio sull’uso del siero per le fasce più giovani del paese. Le nuove valutazioni potrebbero portare a dei limiti di non fattibilità sotto i 30 o i 40 anni, come ha anche spiegato il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, “mentre una revisione non la farei sopra i 50 anni, perché il rapporto tra rischi e benefici è indubbiamente, anche con la circolazione attuale, a favore del beneficio”. Intanto le regioni continuano a muoversi in ordine sparso, tra chi mantiene gli open day e chi li cancella.

Ai microfoni di Rai News, il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha ricordato che il vaccino Astrazeneca “è già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, perché il rapporto dei benefici derivanti dalla vaccinazione ed eventuali rischi diventa incrementale con l’età e particolarmente favorevole sopra questa soglia”.

Sui vaccini attualmente utilizzati nella campagna italiana ed europea (Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson) è arrivato poi nella giornata di oggi il quinto rapporto di farmacovigilanza dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che prende in considerazione il periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 26 maggio 2021. In questo lasso di tempo, scrive l’Aifa in un comunicato stampa, sono state segnalate 66mila 258 casi di reazioni sospette al vaccino su un totale di 32 milioni 429mila 611 dosi somministrate, ovvero circa 204 segnalazioni ogni 100mila dosi.

Di queste segnalazioni, il 90 per cento si riferiscono a eventi non gravi come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari, che nell’83 per cento dei casi sono occorsi il giorno stesso della vaccinazione o quello successivo. Le segnalazioni gravi corrispondono al 10,4 per cento del totale, con un tasso di 21 eventi gravi ogni 100mila dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione.

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, il tasso di segnalazione delle trombosi venose intricraniche e in sede atipica è in linea con quanto osservato a livello europeo, ovvero 1 caso ogni 100mila prime dosi, nessun caso dopo la seconda, e prevalentemente in persone con meno di 60 anni.

10 giugno, 2021