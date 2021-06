“Mortale trattore-auto, quasi due ore per aspettare l’autogru da Civitavecchia”

Vigili del fuoco - Viterbo - La lettera di Danilo Martoni (Conapo) al comandante provinciale e al direttore regionale del corpo

Viterbo – L’autogru dei vigili del fuoco inviata sul luogo dell’incidente mortale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindacato Conapo al direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio e al comandante provinciale di Viterbo – La scrivente organizzazione sindacale vuole portarle a conoscenza di un intervento del 27 maggio scorso dove personale del turno B di Viterbo è intervenuto a seguito di incidente stradale tra un trattore agricolo pesante che trasportava circa 150 quintali di letame e un’autovettura.

La vettura è rimasta sotto il carico traportato dal trattore e i colleghi, oltre a aver dovuto scavare a mano nell’immediato per raggiungere l’abitacolo e verificare le condizioni dell’occupante, hanno dovuto attendere quasi due ore l’arrivo dell’autogru da Civitavecchia.

Il personale intervenuto, nell’attesa che arrivasse il mezzo da Civitavecchia, è stato preso a mal parole e quasi aggredito dai dipendenti dell’azienda agricola di proprietà del trattore e dai curiosi, poiché attendevano l’arrivo di un idoneo mezzo di sollevamento.

Danilo Martoni (Conapo)

Il mezzo speciale in oggetto, assegnato al comando di Viterbo, è oltre un mese che è fuori servizio e almeno tre settimane che si trova presso l’officina autorizzata per eseguire la riparazione.

Tra l’altro a complicare e aggravare l’intervento è stato anche il fuori servizio della terna assegnata al comando che avrebbe facilitato le operazioni di rimozione del carico e avrebbe collaborato con l’autogru nel sollevamento dei carichi, evitando di dover utilizzare i mezzi d’opera dell’azienda agricola dei quali il capo squadra non sapeva se le funi e le catene fossero state sottoposte a periodico collaudo tantomeno l’effettiva efficienza dei mezzi.

E’ opinione di questa organizzazione sindacale che per quanto riguarda le riparazioni dei mezzi che svolgono interventi di soccorso tecnico urgente debbano necessariamente seguire iter rapidi e non è ammissibile che un comando provinciale resti per tutto questo tempo senza autogru e senza terna.

Restando in attesa di un rapido riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Danilo Martoni

Responsabile provinciale Conapo

1 giugno, 2021