Viterbo - L'inaugurazione sabato 5 giugno alle 18 al Polo monumentale Colle del Duomo

Viterbo – Polo monumentale Colle del duomo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 5 giugno, alle 18, il Polo monumentale Colle del Duomo di Viterbo aprirà le sale del museo all’inaugurazione della mostra personale “Anime Prave” dell’artista Ludovica Iué.

“Anime Prave è un percorso visionario alla scoperta di luoghi e personaggi dell’Inferno di Dante Alighieri – dichiara l’artista –. Il ciclo pittorico ripropone il fascino del pathos dantesco, un connubio tra materia e colore che rende immediata l’esperienza emotiva originata dalla consapevolezza di un dramma universale e senza tempo“.

La lettura dell’inferno ha generato nell’artista un’intuizione sensibile che l’ha spinta a raffigurare le anime nella loro penitente distorsione, cogliendo l’essere umano nella sua totale fragilità.

Nella mancata espiazione, serpeggia fra i dannati ritratti la straziante angoscia e la rassegnazione alla perenne condizione di dolore.

L’arte è in questo caso un medium utilizzato dall’artista per indagare l’esistenza, un modo per dare forma alla propria proiezione del contrappasso ultraterreno.

La mostra, organizzata con il patrocino dell’Accademia delle Belle arti e della società Dante Alighieri di Viterbo, verrà ospitata al museo Colle del Duomo fino a sabato 19 giugno e sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 10 alle 19.

3 giugno, 2021