Mostre e incontri culturali all’Academy box art

Viterbo - Inaugurata ieri allo spazio pensilina in piazza Martiri d’Ungheria

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 12 giugno si è svolta la cerimonia di inaugurazione di Academy box art Viterbo, a cura dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, presso lo spazio pensilina in Piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) a Viterbo.

Alla presenza del sindaco di Viterbo Giovanni Arena, del direttore Luigi Sepiacci e di una squadra di docenti dell’accademia è stato aperto al pubblico lo spazio espositivo che ospiterà mostre personali, appuntamenti con protagonisti del mondo della cultura e dell’accademia, vernissage con focus tematici e l’esposizione delle migliori opere degli studenti.

L’evento inaugurale ha visto dare il via alla rassegna con la prima mostra ospitata, la personale di Ludovica Iuè dal titolo Personae. La giovane artista ventisettenne ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pittura presso l’Accademia di belle arti “Lorenzo da Viterbo”, ed è attualmente il Cultore della materia per la cattedra di Pittura di Paolo Angelosanto presso la medesima Accademia.

Successivamente al suo percorso accademico, ha conseguito una specializzazione in Modern and Contemporary Art and Design presso il MoMa di New York, e vive e lavora tra Roma, Viterbo e Los Angeles.

Durante il suo intervento il sindaco Giovanni Arena, dopo aver ricordato l’amicizia che lo lega al direttore Sepiacci, ha voluto rimarcare il rilievo di primo piano a livello nazionale ed internazionale raggiunto dalla prestigiosa Accademia di Belle Arti di Viterbo, la prima Accademia non statale a gestione privata ad essere stata legalmente riconosciuta dal Miur.

Il direttore Sepiacci ha dapprima introdotto le opere di Ludovica Iuè e poi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’avvio del progetto Academy Box Art Viterbo. Uno spazio che si propone di essere al servizio della collettività con una proposta artistica e culturale di primo livello.

Durante le visite allo spazio espositivo e la partecipazione agli eventi gli ospiti avranno anche modo di prendere visione dell’offerta formativa dell’Accademia, che come ha ribadito il direttore Sepiacci è sempre in prima linea nel recepire le direttive ministeriali per adeguarsi a quelle che sono le normative vigente.

L’offerta formativa prevede 9 lauree triennali e 8 lauree magistrali (biennali), rivolte a dei percorsi professionalizzanti di altissimo livello.

Dal 30 giugno verrà inaugurata la mostra delle opere degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti, in cui verranno esposti i migliori lavori realizzati durante il percorso di studi biennale e triennale nei vari dipartimenti. Durante il periodo di apertura di Academy Box Art Viterbo saranno attivi gli Open Days dell’accademia, rivolti agli studenti delle scuole superiori ed ai genitori, in cui sarà possibile parlare in presenza con i docenti ed il nostro personale per avere informazioni sulle iscrizioni al prossimo anno accademico.

Durante l’estate verranno messe in palio delle borse di studio assegnate attraverso un Contest al quale potranno partecipare i ragazzi delle scuole superiori. Ai più meritevoli sarà offerto il 50% di sconto sulla retta di frequenza del primo anno del triennio e del 40% per il primo anno del biennio di specializzazione.

Accademia delle belle arti di Viterbo

14 giugno, 2021