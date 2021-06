Mostre e incontri a “SorianoImmagine”

Cultura - Prenderà il via il 3 luglio alle 17 la terza edizione del photo festival

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Prenderà il via il 3 luglio alle 17 la terza edizione del photo festival “SorianoImmagine”.

Anche l’edizione 2021 vede rinnovarsi la sinergia con il comune di Soriano e l’associazione culturale “Il Castello”, la sezione FoTotempismo, il centro immagine e il Csrft (Centro studi e ricerca fotografi della Tuscia).

La Biennale di Fotografia e Archeologia si preannuncia davvero ricca, forte il desiderio degli organizzatori di rinascita, di tornare a diffondere la cultura fotografica. Sarà, infatti, il primo evento del 2021 di fotografia nella provincia di Viterbo, ed animerà fino al 18 luglio nove diversi luoghi della cultura e della storia di Soriano, da Palazzo Chigi Albani con l’annesso Torrino, al Castello Orsini, dalla Casa delle Arti “Fabrizio De André” alla chiesa di Sant’Antonio, sino a “La Baita” della Faggeta, grazie all’adesione di ben 36 autori, provenienti non solo dal Lazio, ma anche da altre regioni d’Italia e persino dalla lontana Bielorussia e Slovacchia.

Numeri da record, a testimoniare la voglia di raccontarsi e “registrare” la propria visione personale del rapporto “Spazio-Tempo”, tema centrale d’indagine della manifestazione, unica nel suo genere, dall’istantanea etrusca alla nuova frontiera fotografica (come recita la locandina) attraverso proprio l’uso dell’immagine.

Infinite prospettive della “quarta dimensione” ci attendono in mostra, paragonabili a “un caleidoscopio di contaminazioni tra pensiero ed azione” come ricorda Orietta Bay (fotografa, docente e divulgatrice dell’arte fotografica) nella prefazione del libro-Catalogo, novità di quest’anno. Ogni week-end si susseguiranno Conferenze, Talk, Approfondimenti, Incontri su temi fotografici e temi archeologici, anche legati al territorio, a cui interverranno numerosi studiosi; presentazioni di libri e di riviste di Fotografia (come Photosophia redatta dall’omonima Ass. Fotografica di Roma, partner dell’evento).

Un’attestazione dell’unicità della Biennale arriva, oltre al patrocinio della Regione Lazio, anche dal conferimento da parte della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) di “manifestazione riconosciuta”. La Federazione, presente con alcuni fotografi in mostra, curerà altresì il 10 luglio un interessante incontro su “La Fotografia contemporanea”. Non resta che segnare in Agenda l’Inaugurazione, e partecipare numerosi: il 3 luglio alle 17.00, presso Palazzo Chigi – Soriano nel Cimino (VT).

I trentasei autori in mostra: Ada Friello, Angelo Pagliari, Antonio Cunico, Antonio Perrone, Carla Campanari, Catia Mencacci, Claudio Limiti, Cristian Marzoli, Daniela Puzzovio, Debora Valentini, Diego Polidori, Emilio Vitali, Enrico Maria Ranaldi, Enzo Trifollelli, Erich Reichel, Federico Mancinelli, Flavia Romanella, Fortunata Scarponi, Giovanni Firmani, Lietta Granato, Luca Storri, Marcello Pellegrini, Marco Paolini, Marco Scataglini, Maria Cristina Biggio, Maria Pizzi, Olga Misiura, Paola Ermini, Paola Mischiatti, Paolo Ravenni, Patrizia Ferrazzi, Pierpaolo Fois, Roberto Polillo, Sandro Matarrelli, Serena Caprari, Valentina Ercoli.

Debora Valentini

Fiaf

