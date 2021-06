Viterbo - Incidente in strada Querciaiolo - Intervento di 118 e polizia locale

Viterbo – Moto contro albero, un ferito grave.

Brutto incidente nel pomeriggio a Viterbo. Per cause ancora d’accertare, poco prima delle 16 e 30 una moto è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. L’incidente è avvenuto in strada Querciaiolo, nei pressi dell’incrocio con strada Ortana.

Il bilancio è di un ferito grave (il motociclista), trasportato in codice rosso all’ospedale di Belcolle.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti con l’ambulanza e l’automedica, anche gli agenti della polizia locale di Viterbo per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

20 giugno, 2021