Motocross, Alessandro Lupino campione italiano Elite

Il viterbese conquista il titolo della Mx1 a Castellarano, con una gara d'anticipo

Castellarano – Primi verdetti per il Just1 campionato italiano Prestige di motocross 2021. Al Cross valley di Castellarano, Alessandro Lupino vince tutte e due le manche della Mx1 e con esse il titolo italiano, con una gara d’anticipo. In Mx2 domina Nicholas Lapucci, che passa in testa al campionato.

Weekend caratterizzato dall’afa: una cappa di caldo umido impenetrabile, che mette in crisi anche gli atleti più allenati. La pista, preparata con un grande lavoro dal moto club Castellarano, fa il resto e alla fine quella che va in scena in Emilia è una delle gare più impegnative di tutto del campionato Prestige.

Nella prima manche Edoardo Bersanelli (Yamaha – Parma) scatta in testa e per diversi giri guida la gara, tenendosi dietro Alessandro Lupino (Ktm – Fiamme Oro). Il viterbese, però, viene fuori alla distanza e, dopo aver preso il comando, amministra la situazione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle si combatte una battaglia memorabile tra lo stesso Bersanelli, David Philippaerts (Yamaha – Gorlese Mario Colombo) e Morgan Lesiardo (Honda – Gorlese Mario Colombo). Dopo una serie infinita di sorpassi ed emozioni, Bersanelli riesce a portare a casa il secondo posto, davanti a Philippaerts e Lesiardo. Al quinto posto il poleman del sabato Stefano Pezzuto (Yamaha – Gaerne).

In gara 2 la holeshot Ufo Plast va a Lesiardo, davanti a Philippaerts, ma Lupino li attacca subito e se ne va in fuga già dal primo giro. Philippaerts e Lesiardo restano a lottare per la piazza d’onore, con Philippaerts che sembra avere la meglio, ma nel finale una scivolata lo costringe a lasciare strada a Lesiardo. A pochi metri dai due conclude un grintoso Simone Croci (Husqvarna – Intimiano Natale Noseda), con Pezzuto di nuovo quinto.

Con questa doppietta, Lupino diventa matematicamente irraggiungibile in testa alla classifica ed è campione italiano Elite con una prova d’anticipo. Alle sue spalle sul podio di Castellarano c’è Lesiardo, con Philippaerts terzo e Bersanelli e Croci in quarta e quinta posizione.

Nella Fast Pier Filippo Bertuzzo (Yamaha – Fermignanese) vince la giornata e strappa la tabella rossa ad Alessandro D’Angelo (Honda – Bbr offroad), quarto a Castellarano. Dietro a Bertuzzo ci sono Andrea Cervellin (Kawasaki – Cervellin), che stupisce con la sua vecchia 250, e Ismaele Guarise (Husqvarna – Fun bike).

Cervellin è anche il vincitore della 300 2 tempi, davanti alla tabella rossa Jimmy De Nicola (Ktm – Pardi) e a Francesco Antoniazzi (Ktm – Schio).

In MX2 Nicholas Lapucci (Fantic – Over competition) parte in testa a gara 1, seguito da Kevin Horgmo (Gas Gas – Sm Action Yuasa battery racing). I due rivali per il titolo allungano su tutti gli altri, con Lapucci che riesce a tenere sempre qualche secondo di margine su Horgmo, fino alla bandiera a scacchi. Terzo posto per Alessandro Manucci (Gas Gas – Migliori Sm Action), ormai stabilmente tra i primi della Elite pur correndo nella categoria Fast, con Jan Pancar (Ktm – Racestore) quarto e Giuseppe Tropepe (Husqvarna – Cumaricambike) quinto.

Seconda manche ed è Lapucci a prendersi la holeshot Ufo Plast. Per più di metà gara il toscano è messo sotto pressione costante da Horgmo e Andrea Adamo (Gas Gas – Sm Action Yuasa battery racing), che lo tallonano da molto vicino. Ma alla fine a sbagliare sono proprio i due inseguitori, così Lapucci è libero di tagliare il traguardo da solo, con Adamo secondo e uno stremato Horgmo terzo. Pancar è quarto e Manucci quinto.

Lapucci, insieme alla doppietta, può festeggiare la tabella rossa di leader del campionato, strappata a Horgmo, secondo assoluto a Castellarano. Completa il podio Adamo, con Pancar quarto e Tropepe quinto.

Nella Fast dominio ancora di Manucci, davanti a Emanuele Alberio (Husqvarna – Bbr offroad) e Mario Tamai (Gas Gas – Valli tortonesi).

Il challenge Honda RedMoto vede la vittoria di Alessandro D’Angelo in Mx1, con Luca Borz (Ala) secondo e Alessandro Brugnoni (Tnt) terzo. Thomas Berto (Gaerne) si aggiudica la Mx2.

Coi risultati del caldo weekend di Castellarano in archivio, il Just1 campionato italiano Prestige si prende due mesi di ferie estive e torna il 28 e 29 agosto a Fermo, con la tappa finale che assegnerà i titoli ancora in ballo.

21 giugno, 2021