Il motocross torna alle Colonnette

Fabrica di Roma - Corsa domenica la prima gara di campionato regionale dopo più di 10 anni - E domani il bis

Fabrica di Roma – (a.c.) – Dopo più di dieci anni, il campionato regionale di motocross Fmi torna sulla pista delle Colonnette, a Fabrica di Roma. Un appuntamento atteso quanto voluto dallo staff del moto club Tnt, che ha preso in mano la gestione della pista nella zona industriale fabrichese, rimettendola in sesto dopo un periodo di abbandono.

Sport – Motocross – La gara a Fabrica di Roma

La gara delle Colonnette vale come quarta prova del campionato regionale e si sviluppa su due date diverse, per dividere il numero dei piloti presenti e garantire, quindi, il minor assembramento possibile all’interno del paddock in considerazione dell’emergenza Covid.

Domenica è andata in archivio la prima tranche di gare, con i piloti della categoria Challenge, le ragazze del Femminile e i piccoli del minicross. Nonostante la pioggia del sabato notte, che aveva messo qualche dubbio sulle condizioni del terreno, la pista si è presentata molto ben preparata per i circa 100 concorrenti in gara.

Le vittorie, nelle gare valide per il campionato regionale, sono andate a Simone Proietti (mini Debuttanti), Francesco Papacci (mini Cadetti), Luca Colonnelli (mini Junior), Gennaro Utech (mini Senior), Alessandro De Angelis (Challenge Mx2), Stefano Bortolin (Challenge Mx1) e Beatrice Gargani (Femminile). Nell’interregionale open vincono Luca Fortuna (Mx2) e Franco Tomassini (Mx1).

Domani la seconda sessione di gare, per i piloti più esperti e veloci delle categorie 125, Veteran, Rider, Expert e Fast.

1 giugno, 2021