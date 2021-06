Sport - L'etiope Seid Visin aveva giocato nel settore giovanile del Milan e del Benevento

Condividi la notizia:











Seid Visin

Benevento – Muore a 20 anni per un malore improvviso, lutto nel mondo del calcio.

È morto nella notte Seid Visin, giovane promessa del calcio. Aveva solo 20 anni. Originario dell’Etiopia, ha vissuto con i genitori adottivi a Nocera inferiore, in provincia di Napoli.

Si è messo in mostra nei settori giovanili del Milan e del Benevento, giocando anche insieme a Donnarumma.

Negli ultimi anni ha giocato nell’Atletico Vitalica, squadra di calcio a 5 di Benevento. “Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del “tu” alla palla restano impressi nella nostra mente – si legge sul profilo della squadra -. Nel cuore porteremo per sempre la tua discrezione e la refrattarietà a vedere il calcio come fonte di guadagno. Decubertiano nell’animo, hai fatto della partecipazione l’unica vera vittoria ricercata e la compagnia l’unico compenso di cui avevi bisogno. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perché eterni sono i legami di chi vuol bene senza chieder nulla in cambio. La bandiera dell’Atletico Vitalica oggi, più che mai, è ammainata. Lanciamo idealmente un pallone al cielo, se non torna indietro, sappiamo chi ce lo avrà nascosto ancora una volta. A-Dio Seid, talento enorme dal cuore fragile”.

Condividi la notizia:











4 giugno, 2021