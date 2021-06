Bari - Tra 2 giorni si sarebbe dovuto sposare

Bari – Muore un 54enne per trombosi cerebrale dopo il vaccino Johnson&Johnson.

È morto un 54enne che lo scorso 26 maggio aveva ricevuto il vaccino Johnson&Johnson. Il 12 giugno era stato ricoverato al policlinico di Bari per una trombosi venosa periferica e con valori alterati delle piastrine nel sangue. Erano in programma per il 18 giugno le nozze del 54enne.

Il policlinico ha inoltrato all’Aifa la segnalazione per il “sospetto evento avverso di tipo ischemico verificatosi nel periodo successivo alla vaccinazione”.

Vaccino anti-Covid Johnson & Johnson

“Il paziente – ha spiegato Salvatore Grasso, direttore del reparto di Rianimazione dell’ospedale, alla Gazzetta del mezzogiorno – è giunto con una situazione trombotica poi degenerata in un danno importante a livello cerebrale. Non risultano patologie pregresse. Anche se purtroppo spesso i deficit della coagulazione non si manifestano clinicamente, ma magari si evidenziano solo quando c’è un fattore di rischio. A volte se ne viene a conoscenza solo quando ci si sottopone a interventi chirurgici. O comunque dopo l’esecuzione di esami specifici”.

In tutta Italia la somministrazione di AstraZeneca è stata bloccata per gli under 60. Per il vaccino Johnson&Johnson c’è una raccomandazione per gli over 60, ma non un divieto. La regione Puglia ha sospeso le vaccinazioni agli under 60 con AstraZeneca e Johnson&Johnson da sabato scorso.

16 giugno, 2021