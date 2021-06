Nasce l’associazione di promozione sociale La via

Anche tu redattore - VIterbo - Per festeggiare l'evento è stata organizzata la caccia al tesoro “Into the wild” alla riscoperta del Monte Palanzana e delle sue bellezze naturali

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per festeggiare la nascita de La Via come associazione di promozione sociale (Aps), avvenuta lo scorso 11 giugno, è stata organizzata la caccia al tesoro “Into the wild” alla riscoperta del Monte Palanzana e delle sue bellezze naturali.

Associazione La Via

L’evento è un’occasione per farci conoscere nella Tuscia come associazione, ma anche un’opportunità per tutti i partecipanti di scoprire nuovi luoghi selvaggi e vincere premi che cambieranno il vostro stile di vita. Sei ancora in tempo per iscriverti perché abbiamo prorogato la scadenza fino a venerdì 25 giugno, posti limitati!

L’associazione nasce, in via informale, nel 2019 da un gruppo di giovani volontari desiderosi di dare il loro contributo per costruire un futuro sostenibile per l’ambiente e le persone. La cura e il rispetto dell’ambiente, ma più in particolare rivalorizzare la relazione tra l’uomo e la natura, è il centro attorno al quale orbitano le attività su cui La Via si è dedicata e su cui continuerà a dedicarsi con più energia grazie alle maggiori possibilità ottenute costituendosi ufficialmente.

Ci auguriamo di poter essere uno strumento per i ragazzi, giovani e meno giovani, con il quale poter esprimere la propria voglia di cambiare il mondo, il nostro mondo, partendo dai luoghi in cui viviamo. Anche se la colpa per la grave situazione in cui si ritrova il sistema natura non è di nessuno (come singolo individuo) è necessario il contributo di tutti per ritrovare un equilibrio sostenibile per il pianeta e uno stile di vita sostenibile per l’uomo.

Rinnoviamo l’invito a partecipare alla caccia al tesoro “Into the wild”, qui tutte le info per partecipare: https://www.facebook.com/events/2861566894059736/?ref=newsfeed . Oppure manda una mail ad alessandro@associazionelavia.com

La Via – Aps

22 giugno, 2021