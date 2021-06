Nasce il progetto “Noi con Orte”

Politica - Emilio Valenti: "Con passione lavoriamo insieme al nostro futuro"

Condividi la notizia:











Orte – Palazzo Nuzzi

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Noi con Orte: con passione lavoriamo insieme al nostro futuro.

Impegno, condivisione e volontà di realizzare una nuova prospettiva per la comunità ortana. Sono queste le basi che hanno portato alla creazione di Noi con Orte. Il progetto odierno è la tappa di un percorso nato nei mesi precedenti e che vede la sinergia di un gruppo di persone che, seppur provenienti da esperienze politiche, associative e culturali diverse, hanno deciso di superare i rispettivi paletti e mettersi a disposizione della città (condividendo i medesimi principi e valori).

Noi con Orte intende costruire ed includere nuove energie (senza preclusioni o personalismi) con l’intento di realizzare un progetto di governo credibile per Orte e che sappia affrontare i problemi (ormai atavici della nostra città) in maniera seria, organica e senza slogan o superficialità.

Nessuna presunzione di avere tutte le risposte (ed anzi convinti della necessità di coltivare sempre il dubbio, stimolo imprescindibile per il miglioramento), per questo riteniamo indispensabile il supporto di tutti coloro che vorranno contribuire al benessere della nostra comunità con un approccio ambizioso ed innovativo, ma senza dimenticare i bisogni primari e la necessità di recuperare molto sul piano sociale, economico e culturale (settori fortemente colpiti in questo periodo).

Ogni cambiamento implica sacrifici, timori, ma è necessario agire senza ulteriori indugi, non ricadendo nei vecchi errori ma impegnandosi con l’entusiasmo di chi ama la propria città e con orgoglio gli restituisce un po’ di quello che ci ha donato.

Emilio Valenti

Noi con Orte

Condividi la notizia:











26 giugno, 2021