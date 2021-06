National Usa, una caduta chiude la trasferta di Lupino

Sport - Motocross - Il pilota di Viterbo rientra in Europa anzitempo dopo aver chiuso dolorante in 16esima posizione

Pala – (a.c.) – Si chiude anzitempo la trasferta negli Stati Uniti di Alessandro Lupino. Il motocrossista di Viterbo torna a casa dopo aver disputato una sola gara del campionato National, anziché le due annunciate originariamente, per i postumi di una caduta che lo ha costretto ad accontentarsi della 16esima posizione.

Non che Lupino avesse particolari ambizioni di classifica: l’esperienza americana era solo un divertimento e gli obiettivi rimangono la conquista del titolo italiano e la partecipazione a tutto il campionato del mondo. Ma un po’ di amaro in bocca per l’occasione sciupata resta.

Sulla pista californiana di Pala, il Lupo ha dimostrato grande velocità, stampando il quinto tempo nelle prove. In gara-1 è partito intorno alla decima posizione, ma già nel corso del primo giro è caduto, riportando una forte botta alla gamba destra. Ripartito dolorante e con la moto danneggiata, ha percorso qualche altro giro, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca.

Nella seconda manche Lupino ha onorato la sua partecipazione al National portando a casa perlomeno qualche punto. Con una condotta di gara regolare, si è classificato 13esimo e ha chiuso l’assoluta di giornata in 16esima posizione.

Poi il volo di ritorno per l’Italia, a cui farà seguito qualche giorno di riposo per cercare di rimettersi in sesto in vista della gara di campionato italiano di domenica a Mondavio. In alternativa, Lupino tornerà in pista il 13 giugno, per la prima prova del mondiale.

“Mi dispiace, perché senza la caduta avrei potuto fare una bellissima gara – commenta il viterbese appena atterrato a Roma -. Durante le prove ero stato veloce e sentivo di potermi inserire nelle prime posizioni. Purtroppo il risultato non è arrivato, ma l’esperienza è stata comunque molto bella”.

Sulle sue condizioni fisiche, Lupino non vuole sbilanciarsi più di tanto. “Dipende tutto da come andrà questo periodo di riposo – spiega -. L’obiettivo è cercare di recuperare per la gara di italiano domenica a Mondavio, dove ho la tabella rossa da difendere”.

1 giugno, 2021