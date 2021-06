“Nel Lazio 210 nuovi casi positivi e nove decessi, incidenza e Rt sono da zona bianca”

Covid-19 - Il bollettino quotidiano dell'assessore regionale Alessio D'Amato

L’assessore Alessio D’Amato

Roma – “Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-252) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9 (=), i ricoverati sono 750 (-47). I guariti sono 1092, le terapie intensive sono 126 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma citta’ sono a quota 93.

Open week over 18 Astrazeneca Festa della Repubblica. Riaperte prenotazioni last minute per oggi e domani in hub Nuvola, Acea, Termini e Polo Natatorio Ostia.

Superate le 3,6 milioni di somministrazioni. Più di un adulto su due ha ricevuto almeno prima dose e uno su quattro ha terminato percorso vaccinale. Entro il 27 luglio tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose.

Prossime date di apertura delle prenotazioni dopo open week: da domani, domenica 6 giugno, alle 24 fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986), da martedì 8 giugno alle 24 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991), da giovedì 10 giugno alle 24 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996) e domenica 13 giugno alle 24 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004).

Da venerdì 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale.

Prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome tutte le informazioni su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Dal 15 giugno la fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui e’ assistito

Previsti Junior open day in tutto il Lazio anche per 12/16 anni. Il primo sarà a Rieti domani domenica 6 giugno.

Incidenza e Rt sono da zona bianca.

Asl Roma 1: sono 45 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: sono 25 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registano 2 decessi. Asl Roma 3: sono 25 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra un decesso.

Asl Roma 4: sono 12 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra un decesso. Asl Roma 5: sono 18 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 6: sono 12 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Nelle province si registrano 73 casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 28 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano zero decessi”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della regione Lazio, Alessio D’Amato.

5 giugno, 2021