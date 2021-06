“Nel Lazio 211 nuovi casi positivi, quattro decessi e 1532 guariti”

Covid-19 - Il bollettino quotidiano dell'assessore regionale Alessio D'Amato

Roma – “Oggi su oltre 10mila tamponi nel lazio (-1029) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 211 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono quattro (-6), i ricoverati sono 838 (-44). I guariti sono 1532, le terapie intensive sono 143 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,9%. I casi a Roma citta’ sono a quota 102.

Primo giorno dell’open week over 18 Astrazeneca festa della Repubblica. I posti a disposizione sono tutti esauriti e saranno implementati per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla app ufirst. I ticket verranno staccati a partire da domani giovedi’ 3 giugno.

Vaccini maturandi: grande partecipazione dei ragazzi. Domani giornata finale. Incidenza a 35/100mila, RT a 0,65. Prosegue il trend positivo e questo ci portera’ nei tempi previsti alla zona bianca.

Asl Roma 1: sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Asl Roma 2: sono 30 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso. Asl Roma 3: sono 25 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi.

Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Asl Roma 5: sono 19 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Asl Roma 6: sono 28 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Nelle province si registrano 60 casi e si registrano 3 decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 28 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi”.

