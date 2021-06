Londra - Nella scorsa settimana 35mila casi, 514 decessi - In Israele è stato reintrodotto l'obbligo di mascherina al chiuso, abolito lo scorso 15 giugno

Londra – Nel Regno unito il 95% dei nuovi contagi sono da variante delta.

Nel Regno unito i contagi da variante delta, precedentemente chiamata ‘indiana’, sono ormai attestati al 95% del totale delle nuove infezioni. Stando ai dati diffusi dalla Public Health England,nella scorsa settimana i nuovi casi da variante delta sono stati 35mila. In aumento del 46% rispetto alla settimana scorsa.

Sono stati 514 i decessi nell’ultima settimana in Inghilterra. 304 di loro non erano vaccinati, gli altri avevano ricevuto una sola dose.

In risalita il numero di contagi anche in Israele. Oltre 200 nelle ultime 24 ore. È inoltre stato reintrodotto l’obbligo di mascherina al chiuso, abolito lo scorso 15 giugno.

“Nel Regno Unito e in Israele stiamo assistendo a un aumento dei casi e anche dei ricoveri – è intervenuta la cancelliera tedesca Angela Merkel – e posso solo sottolineare ancora una volta di indossare le mascherine all’interno degli edifici e non rinunciare al distanziamento per evitare di nuovo il diffondersi della pandemia”.

25 giugno, 2021