Nella Tuscia 50enni e 70enni i più vaccinati

Coronavirus - Per entrambe le fasce d'età 45mila somministrazioni su un totale provinciale di 225mila

Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia sono state somministrate 225mila dosi di vaccino. La maggior parte sono andate a chi ha tra i 50 e i 59 anni e i 70 e i 79: oltre 45mila inoculazioni per entrambe le fasce d’età.

Seguono i 60enni (42mila), gli 80enni (36mila), i 40enni (27mila) e i 30enni (12mila). Sotto le due unità la fascia d’età degli ultra 90enni e dei 20enni, rispettivamente con 8mila e 7mila somministrazioni. In coda i ragazzi tra i 16 e i 19 anni (2mila 500) e gli under 16 con poco più di 1100 inoculazioni.

Ieri secondo weekend di vaccinazioni per gli adolescenti del Lazio che hanno da 12 a 16 anni. Nella Tuscia 1200 hanno ricevuto Pfizer tra sabato e domenica, per un totale di 1800 sommando i seicento vaccinati lo scorso fine settimane. Inizialmente sarebbero dovuti essere 3mila, ma il terzo Junior open day previsto per l’ultimo weekend di giugno sembrerebbe essere definitivamente saltato.

In tutta la provincia le persone che hanno fatto anche il richiamo o ricevuto direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson sono 79mila.

21 giugno, 2021