Nella Tuscia meno di 200 positivi, ieri tre morti nell’alto Lazio

Coronavirus - Tra le Asl di Viterbo, Rieti e Roma 4 i nuovi casi sono stati 21 e le guarigioni 63

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia gli attualmente positivi tornano sotto quota 200. Sono 188, di cui cinque ricoverati all’ospedale di Belcolle. Tutti nel reparto di malattie infettive. Ieri la negativizzazione degli ultimi due pazienti che si trovavano nella terapia intensiva Covid, “chiusa – sottolinea la Asl – dopo molti mesi di intensa operatività”.

L’azienda sanitaria rivolge un “grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato in questo reparto ad alta intensità di cure per la passione e l’abnegazione che hanno messo in campo, giorno dopo giorno, a supporto dei pazienti e dei loro cari”.

Nella Tuscia ieri sono stati accertati quattro nuovi contagi a fronte di ventinove guarigioni. Dall’inizio della pandemia sono stati fatti quasi 170mila tamponi: 168mila 420 per la precisione, di cui 306 nelle scorse 24 ore. A partire da oggi i drive-in di Viterbo, Acquapendente, Civita Castellana e Tarquinia osserveranno nuovi orari per l’esecuzione di test molecolari standard e antigenici rapidi.

Viterbo

Località Riello: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, la domenica dalle 8 alle 12

Acquapendente

Via Giuseppe Verdi 2: il lunedì e il sabato dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 14 alle 19

Civita Castellana

Via Ferretti 169: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 11

Tarquinia

Via Igea 1: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12

Nel resto dell’alto Lazio, ieri tre vittime fra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha registrato anche diciassette casi e trenta negativizzazioni, mentre l’azienda sanitaria di Rieti rispettivamente zero e quattro.

Il bollettino della Asl di ieri: Quattro nuovi casi nella Tuscia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15528 (4063 a Viterbo; 11465 in provincia)

Attualmente positivi: 188

Guariti: 14887

Morti: 453 + 1

Ricoverati: 5

Usciti dalla quarantena: 21249

Comuni con positivi

Viterbo: 4063 casi (119 morti e 3929 guariti)

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1016 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 744 guariti)

Vetralla: 640 casi (16 morti e 622 guariti)

Tarquinia: 596 casi (13 morti e 572 guariti)

Nepi: 492 casi (17 morti e 474 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 376 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 375 guariti)

Ronciglione: 374 casi (15 morti e 356 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 336 guariti)

Vitorchiano: 317 casi (3 morti e 309 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 294 guariti)

Sutri: 285 casi (10 morti e 273 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (11 morti e 266 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 244 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 214 guariti)

Montalto di Castro: 186 casi (7 morti e 173 guariti)

Acquapendente: 180 casi (9 morti e 162 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 153 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 147 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 145 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 137 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 130 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 119 guariti)

Ischia di Castro: 127 casi (4 morti e 118 guariti)

Blera: 126 casi (5 morti e 120 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 116 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 105 guariti)

Gallese: 114 casi (74 guariti)

Bomarzo: 101 casi (6 morti e 87 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 97 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 69 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 51 guariti)

Graffignano: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Comuni Covid-Free

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 152 guariti)

Canino: 128 casi (2 morti e 126 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











16 giugno, 2021