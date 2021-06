Nella Tuscia dall’inizio della pandemia positivo il 9% dei tamponi

Coronavirus - Una vittima ieri nell'alto Lazio - Tra Viterbo e provincia 80mila vaccinati

Viterbo – Covid, dall’inizio della pandemia nella Tuscia è risultato positivo il 9% dei tamponi effettuati. Stando ai dati della Asl di Viterbo, finora sono stati fatti quasi 170mila test (169mila 900 per la precisione, di cui 114 nelle scorse 24 ore) e 15mila 533 hanno rilevato il virus.

Ovviamente 15mila 533 sono anche i contagi accertati nella Tuscia in questi quindici mesi. Zero, fortunatamente, nella giornata di lunedì. Di questi positivi, 453 sono purtroppo morti mentre 14mila 978 sono riusciti a sconfiggere il Coronavirus: + 4 nelle scorse 24 ore.

Nella Tuscia attualmente hanno il Covid 102 persone, una delle quali è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle.

Nel resto dell’alto Lazio ieri una vittima in Sabina: si tratta di un uomo di 62 anni deceduto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Rieti. In questo territorio ancora una volta non è stato registrato alcun caso mentre c’è stata un’altra guarigione. La Asl Roma 4 ha invece comunicato zero nuovi contagi e due negativizzazioni.

Sul fronte delle vaccinazioni nella Tuscia più di 80mila 500 persone hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson. Il totale delle somministrazioni invece sfiora quota 228mila, di cui 2mila 500 sono quelle fatte ieri.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15533 (4064 a Viterbo; 11469 in provincia)

Attualmente positivi: 102

Guariti: 14978

Morti: 453 + 1

Ricoverati: 1

Usciti dalla quarantena: 21340

Comuni con positivi

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3943 guariti)

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1016 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 748 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 624 guariti)

Tarquinia: 596 casi (13 morti e 575 guariti)

Nepi: 492 casi (17 morti e 474 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 377 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 379 guariti)

Ronciglione: 374 casi (15 morti e 358 guariti)

Vitorchiano: 317 casi (3 morti e 310 guariti)

Sutri: 285 casi (10 morti e 274 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (11 morti e 270 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 248 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 214 guariti)

Montalto di Castro: 186 casi (7 morti e 174 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 167 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 149 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 130 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 120 guariti)

Ischia di Castro: 127 casi (4 morti e 120 guariti)

Gallese: 115 casi (83 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 107 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 92 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 51 guariti)

Graffignano: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Comuni Covid-Free

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 152 guariti)

Piansano: 152 casi (5 morti e 147 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

22 giugno, 2021