Viterbo – Nell’alto Lazio zero casi e 16 guariti.

Nelle ultime 24 ore, non si sono registrati positivi nel territorio delle Asl di Viterbo, Rieti e Roma 4.

Coronavirus

“Nessun nuovo caso accertato di positività al Covid-19 – si legge in una nota dell’azienda sanitaria locale – è stato comunicato, entro le 11, dalla sezione di genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo”. Ci sono stati, però 7 guariti: 2 a Civita Castellana, 1 a Bomarzo, 1 a Corchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Ronciglione, 1 a Vasanello”.

Gli attuali positivi sono 48 e stanno trascorrendo la convalescenza nella loro casa. 453 è il totale delle vittime.

251 i tamponi effettuati ieri.

Per quanto riguarda Rieti, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, non si registrano nuovi positivi, ma solo un guarito a Selci in Sabina. 12 il totale dei positivi nella provincia.