Ghazipur - L'uomo si è accorto della bambina grazie al suo forte pianto

Condividi la notizia:











Il fiume Gange – India

Ghazipur – Neonata alla deriva del Gange. Salvata da un barcaiolo. L’uomo diventa un eroe.

Chiusa in una scatola di legno e avvolta in una sciarpa rossa, una bambina di poche settimana fluttuava sulle acque del fiume Gange, a Ghazipur, in India.

Gullu Chaudhary, un barcaiolo, si è accorto di un rumore strano proveniente dalla scatola galleggiante sulle acque. Con la sua barca ha raggiunto l’oggetto in legno e l’ha aperto. L’ha salvata. La bambina è stata subito portata in ospedale. Le sue condizioni sono stabili.

“C’erano molte persone sulla riva del fiume, tutti sentivano i lamenti, ma nessuno si muoveva. Ho preso la barca e mi sono diretto verso quello strano oggetto”, ha detto Chaudhary.

“Lo stato Uttar Pradesh si farà carico delle spese per la crescita e l’educazione della bambina”, ha detto il governatore Yogi Adityanath. Ci sarà una ricompensa anche per il suo salvatore.

La polizia locale ha aperto un fascicolo contro ignoti. Già c’è un sospetto.

Nell’India rurale l’abbandono o l’uccisione delle figlie è ancora frequente. Sono considerate un fardello per la famiglia. Probabilmente la piccola è stata abbandonata perché femmina. Al suo fianco, infatti, c’era un foglio con tutte le indicazioni astrologiche relative alla sua nascita e con il nome: Ganga, il nome hindi del fiume Gange.

L’uomo, che l’ha tratta in salvo, è diventato un eroe.

Condividi la notizia:











17 giugno, 2021