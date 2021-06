Nessun morto ieri nell’alto Lazio e zero contagi tra Viterbo e Rieti

Coronavirus - Onano esce dall'incubo del Covid - Il sindaco Giuliani: "Grazie a tutti per il comportamento cosciente e responsabile"

Condividi la notizia:











Coronavirus – Viterbo – Il Drive in test point al Riello

Viterbo – (b.b.) – Poco più di 120 positivi in tutta la provincia e sempre più comuni che si liberano dall’incubo del Coronavirus. Ieri, a diventare Covid Free complici le quattro guarigioni registrare in paese, è stato Onano.

“Ho atteso l’ufficialità delle comunicazioni da parte della Asl di Viterbo per farvi sapere che Onano è ufficialmente Covid free – scrive il sindaco Giovanni Giuliani -. Debbo ringraziare per il loro comportamento cosciente e responsabile tutti coloro che in questo frangente si sono malati di Covid, compresi i loro familiari. Ringrazio tutto il personale sanitario della Asl che si è interessato al nostro problema”.

“I cittadini di Onano – prosegue il sindaco -, si sono dimostrati estremamente consapevoli della situazione che avevano di fronte e francamente sono rimasto entusiasta per come hanno reagito e partecipato alla risoluzione di questo angoscioso problema. Voglio ringraziare con grande amore la nostra Protezione Civile che è stata sempre pronta ad evadere tutte le richieste che gli sono pervenute dalle persone malate di covid o in quarantena. Grazie, grazie a tutti coloro che hanno collaborato in qualsiasi forma e maniera al ritorno della normalità nel nostro paese. Non abbassiamo ancora la guardia e rispettiamo le disposizioni vigenti in materia anti-Covid”. Coronavirus – Open day vaccini alla Grotticella

Dei 60 comuni della provincia di Viterbo, ben 31 al momento non registrano contagi. E anche sul restante territorio prosegue il costante miglioramento della curva epidemiologica. A fronte di 15 guarigioni, ieri la Asl non ha comunicato nessun decesso né nuovi casi. Scendono così a quota 123 le persone che sono positive al Covid, di cui solo quattro nel capoluogo. A registrare i numeri più alti Gallese, con 34 contagi, Tarquinia, con 10, Monte Romano e Civita Castellana, rispettivamente con 8 e 7 casi.

Sempre di più le persone uscite dalla quarantena. Dall’inizio della pandemia sono state 21mila 318, così come in costante aumento è il numero dei guariti, che raggiungono quota 14mila 956 su 15mila 532 casi totali registrati nella Tuscia da marzo del 2020.

Delle 123 persone ancora positive al virus, solo quattro risultano ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Belcolle. Mentre tutte le altre stanno trascorrendo il periodo di convalescenza a casa. Sono 119, si tratta dunque di oltre il 96 per cento dei contagiati.

Nessun nuovo contagio e nessun decesso neppure a Rieti, dove la Asl di competenza ieri ha accertato otto guarigioni: una ad Amatrice, una a Borgorose, una a Magliano Sabina, una a Montopoli in Sabina, due a Poggio Bustone, così come a Selci. Il totale dei positivi in provincia scende a 31.

Nel resto dell’Alto Lazio, nel territorio della Asl di Roma 4, sono stati 7 i casi accertati nella giornata di ieri. Si tratta, come ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, “di casi isolati a domicilio o con link famigliare o contatto di un caso già noto”. 11 le persone guarite e nessun decesso è stato registrato.

Il bollettino della Asl di ieri: Nessun caso oggi e 15 persone guarite

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15532 (4064 a Viterbo; 11468 in provincia)

Attualmente positivi: 123

Guariti: 14956

Morti: 453 + 1

Ricoverati: 4

Usciti dalla quarantena: 21318

Comuni con positivi

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3941 guariti)

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1016 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 747 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 624 guariti)

Tarquinia: 596 casi (13 morti e 573 guariti)

Nepi: 492 casi (17 morti e 474 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 377 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 379 guariti)

Ronciglione: 374 casi (15 morti e 357 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 337 guariti)

Vitorchiano: 317 casi (3 morti e 309 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 295 guariti)

Sutri: 285 casi (10 morti e 274 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (11 morti e 269 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 246 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 214 guariti)

Montalto di Castro: 186 casi (7 morti e 174 guariti)

Acquapendente: 180 casi (9 morti e 166 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 147 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 138 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 130 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 120 guariti)

Ischia di Castro: 127 casi (4 morti e 119 guariti)

Blera: 126 casi (5 morti e 120 guariti)

Gallese: 115 casi (81 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 105 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 92 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 51 guariti)

Graffignano: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Comuni Covid-Free

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 152 guariti)

Piansano: 152 casi (5 morti e 147 guariti)

Canino: 128 casi (2 morti e 126 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











20 giugno, 2021