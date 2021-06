Teheran - La prima conferenza stampa del nuovo presidente iraniano Ebrahim Raisi: “Bisogna tornare immediatamente all'accordo sul nucleare”

Condividi la notizia:











Ebrahim Raisi

Teheran – “Non ho intenzione di incontrare il presidente statunitense Biden”. Queste le parole del nuovo presidente iraniano Ebrahim Raisi, durante la prima conferenza stampa.

“Il mio messaggio agli Usa è questo – ha detto Raisi -: tornate immediatamente all’accordo sul nucleare. Questa è la linea del governo di Hassan Rohani e sarà quella del mio”.

“Vanno tolte tutte le sanzioni e ci devono essere verifiche su questo processo – ha dichiarato il presidente iraniano -. Sosterremo ogni negoziato che garantisca i nostri interessi nazionali, ma non intendiamo trattare solo per trattare”.

“È improbabile che la vittoria di Raisi influirà sui negoziati sull’accordo sul nucleare – ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan -. La persona che decide se l’Iran tornerà nell’accordo non è il presidente dell’Iran, ma il leader supremo Ali Khamenei, e quella persona non è cambiata”.

Condividi la notizia:











21 giugno, 2021