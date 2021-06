“Non sono soddifatto ma non mi arrendo, si va a casa con una mozione di sfiducia”

Petizione "Al voto subito!" - Palazzo dei Priori nella bufera - Giulio Marini (FI) a tutto tondo sull'amministrazione Arena - Non nasconde le difficoltà ma non molla e afferma: "Dobbiamo lavorare meglio. C'è la necessità di dare una svolta operosa"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Non sono soddisfatto ma non mi arrendo”. Giulio Marini, capogruppo Forza Italia, a tutto tondo sulla situazione in comune. Amministrazione affaticata, procedure che non girano, rifiuti senza appalto, erbacce senza chi le taglia. Non un bel quadro, ma l’esponente azzurro non vuole arrendersi e non vede uscite di scena anticipate del sindaco Arena. “Non vedo mozioni di sfiducia, l’unica via politica”.

La situazione a palazzo dei Priori, le cronache raccontano come non sia delle migliori. Dal suo punto di vista, cosa vede?

“La situazione è qualitativamente da migliorare – spiega Marini – a tutti i livelli, non solo politico ma anche amministrativo. C’è la necessità di dare una svolta operosa. Lo dico non da oggi”.

L’amministrazione non ingrana la marcia giusta, perché?

“Direi cause strutturali, la pandemia, risorse economiche non adeguate. Tutti fatti che incidono in modo negativo nella programmazione dei lavori”.

In oltre 5mila hanno firmato la petizione di Tusciaweb per il ritorno alle urne. Questa fase di stallo perenne non rischia di far arrivare Arena a fine corsa prima della naturale scadenza?

“Gli elementi per cui un’amministrazione cade anzitempo sono politici. Una mozione di sfiducia. Che poi va votata. Se non c’è la mozione e poi il voto favorevole, non esiste nulla”.

Resta lo scontento e i malumori in maggioranza e non solo.

“Se i malumori ci sono significa che io mi devo arrendere? No. Io al contrario provo a migliorare, a cambiare le cose. Poi alla fine gli elettori avranno l’ultima parola, valuteranno. Ci sono situazioni da cambiare, dalla politica in giù. C’è da impegnarsi, poi chi vuole arrendersi, s’arrenda”.

Non lei a quanto pare di capire?

“Io mi danno l’anima per cercare tutti i giorni soluzioni ai problemi della città, per raggiungere risultati. Tutti quanti dovremmo impegnarci. C’è da lavorare, di più e meglio”.

Oggi lei è soddisfatto?

“Soddisfatto assolutamente no, ma non mi arrendo. Non l’ho mai fatto, dobbiamo lavorare meglio”.

Non teme che nel frattempo in città si formi un’alternativa a questa coalizione. O magari già c’è e pronta a fare meglio?

“Alternative ci possono essere, però non so se hanno le soluzioni. Comunque, se ci fosse un’alternativa in grado di dare risposte, vuol dire che non c’impegniamo sufficientemente per trovarle ed è una ragione in più per farlo”.

Per alcune situazioni, come i rifiuti, avete avuto tre anni ma l’appalto definitivo ancora non c’è.

“L’elemento devastante in questa vicenda è l’aumento della tariffa in discarica, ha eroso risorse. Potevamo decidere di andare verso un miglioramento del servizio o di mantenere la tariffa. Abbiamo deciso di non effettuare aumenti e non incidere sulle tasche dei cittadini. L’obiettivo è la tariffa puntuale, ne convengo, ma oggi siamo nelle condizioni? Io non penso”.

La città è sporca e le segnalazioni sono frequenti, se ne sarà accorto?

“Sì, le leggo anche io sul suo giornale. Ma non è che il sindaco Arena, la giunta o i consiglieri escono di casa e si mettono a buttare l’immondizia per strada. C’è uno zoccolo duro nei cittadini, fatto d’incomprensione per la raccolta. Dobbiamo penalizzare chi non si adegua”.

Per non parlare del verde. Non è che immaginate d’avere risolto tutto cambiando assessore?

“Sul verde pubblico qualche responsabilità l’amministrazione ce l’ha. Ovviamente non è questione di assessore, la croce non si può buttare addosso a una persona, ma va condivisa con tutti. L’erba cresce e vanno intraprese azioni per tempo. I soldi sono pochi, ma questo non assolve la politica dal decidere”.

11 giugno, 2021