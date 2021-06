“Fino a quando il numero dei decessi da Covid non sarà zero, ci sarà ancora una battaglia incompiuta”

Roma - Il ministro della salute Roberto Speranza: "È chiaro che siamo in una fase diversa rispetto ai mesi precedenti, ma ancora non possiamo considerarla chiusa"

Condividi la notizia:











Roma – “Fino a quando il numero dei decessi per Covid non sarà zero in tutto le regioni italiane, ci sarà ancora una battaglia incompiuta da giocare con la massima energia”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza intervenendo oggi al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in occasione della presentazione dello studio “I cantieri per la sanità del futuro” di Censis e Janssen Italia.

Roberto Speranza

“Non siamo in un momento qualsiasi, siamo in un momento in cui finalmente, dopo un anno così difficile, possiamo tenere insieme due sfide fondamentali che necessariamente devono provare a sovrapporsi e ad alimentarsi reciprocamente. Un primo orizzonte essenziale è naturalmente quello dell’emergenza e della sfida contro il Covid. Questo è stato il nostro impegno essenziale dell’ultimo anno e mezzo, ed è chiaro che siamo ancora dentro questa sfida. È chiaro che siamo in una fase diversa rispetto ai mesi precedenti, ma è una battaglia che non dobbiamo ancora considerare come vinta”.

“Ci sono insidie e questioni aperte – ha continuato il ministro della salute-, a partire dalle varianti che meritano di essere seguite con la massima attenzione. Ma con la stessa franchezza, è del tutto evidente che siamo in una fase diversa. Solo poche settimane fa avevamo circa 3mila 800 posti occupati di terapia intensiva, oggi siamo a circa 380, ovvero meno 90 per cento. Siamo arrivati a sfiorare i 30mila posti letto occupati in area medica, stiamo oggi intorno ai 2mila 500, anche in questo caso meno 90 per cento”.

“l dato più drammatico per ciascuno dei nostri cittadino è quello chiaramente di chi perde la vita – ha concluso Speranza -. Fino a quando quel numero non sarà zero in tutto le regioni italiane, ci sarà ancora una battaglia incompiuta da giocare con la massima energia. Però non possiamo non vedere come rispetto ai molti bollettini drammatici, con parecchie centinaia di persone che perdevano la vita, c’è un dato anche su quel fronte che è sceso in maniera significativa”.

Condividi la notizia:











22 giugno, 2021