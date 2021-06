“Nuovo mezzo per la polizia locale di Vetralla”

Vetralla - Il vicesindaco Sandro Costantini: "Questa amministrazione ha provveduto all’acquisto di due automezzi, all'assunzione di due unità e al completo rinnovamento del vestiario degi agenti"

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Arrivato un nuovo mezzo in dotazione al corpo della polizia locale del comune di Vetralla, un piano di potenziamento del settore che ha visto in questi cinque anni di amministrazione un netto impulso sia in termini di incremento del personale, che in termini di mezzi messi a disposizione che sono andati ampliare il parco macchine degli agenti.

Questa amministrazione infatti, ha provveduto all’acquisto di due nuovi automezzi, all’assunzione di due unità e al completo rinnovamento del vestiario in maniera continua, il tutto finalizzato ad un adeguamento e ad una valorizzazione delle risorse umane messe in campo per la sicurezza e la tutela dei cittadini.

Sandro Costantini

Vicesindaco comune di Vetralla

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021