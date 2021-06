“Oggi 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate nel Lazio”

Coronavirus - Il punto nel bollettino regionale: "Il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto almeno la prima e il 36% ha completato il percorso"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi traguardo 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate nella regione Lazio e superate 1,7 milioni di seconde dosi. Nell’ultima settimana somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1000 abitanti a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi. La campagna vaccinale procede spedita secondo la programmazione.

Vaccino anti Coronavirus

Nel Lazio il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 36% ha completato il percorso vaccinale.

Concluso con successo anche secondo junior day 12-16 anni, somministrate 40mila dosi complessive.

Certificato vaccinale: – per mero errore tecnico, sono state inviate delle certificazioni di avvenuta vaccinazione errate. Le certificazioni di avvenuta vaccinazione verranno tutte rimandate correttamente nei prossimi giorni e inserite nel fascicolo sanitario personale; – tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma LazioEscape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Questo è un servizio in più che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite Spid.

Regione Lazio

21 giugno, 2021