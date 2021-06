Oggi 881 nuovi casi e 17 morti, i dati più bassi da inizio anno

Ministero della Salute - Il tasso di positività si attesta a 0,6% - 389 le persone in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri)

Roma – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 881 nuovi casi di Coronavirus in Italia e le vittime sono 17. Per la seconda volta in questo mese il numero dei nuovi casi è sotto quota mille (erano stati +907 i casi del 14 giugno). I dati di oggi sono anche i più bassi del 2021 sia per quanto riguarda i nuovi casi che i morti.

Oggi il tasso di positività si attesta a 0,6% (ieri 0,5%) con 150mila 522 tamponi, ossia 99mila 466 in meno rispetto a ieri.

Con i dati di oggi, sale a 4milioni 252mila 976 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi totali arrivano a 127mila 270 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4 milioni 037mila 996 e 2mila 304 sono i negativizzati di oggi.

Gli attuali positivi, i soggetti che hanno il virus, risultano essere in tutto 87mila 710, pari a -1440 rispetto a ieri.

Prosegue il calo delle ospedalizzazioni. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -60 (ieri -176), per un totale di 2mila 444 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -5, portando il totale dei malati più gravi a 389.

In isolamento domiciliare ci sono 84mila 877 persone.

