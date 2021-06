Genova - L'autopsia sul corpo della 18enne ha confermato che il decesso è avvenuta per emorragia cerebrale, ma si attendono ulteriori esami per chiarirne le cause scatenanti

Genova – Oggi i funerali di Camilla Canepa, lutto cittadino a Sestri Levante.

Si celebrano oggi i funerali di Camilla Canepa, la studentessa 18enne morta 9 giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca durante gli open day. Oggi è giornata di lutto cittadino a Sestri Levante, la città della giovane studentessa.

La cerimonia si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Sant’Antonio a Sestri Levante in forma privata.

“Ho chiesto a tutta la cittadinanza un minuto di silenzio alle 12 – ha spiegato la sindaca Valentina Ghio -. Abbiamo anche chiesto alle associazioni di categoria, a loro discrezione, di abbassare le saracinesche, le bandiere degli uffici pubblici saranno a mezz’asta”.

Ieri i pubblici ministeri di Genova hanno ascoltato di genitori di Camilla per ricostruire la storia clinica della ragazza. L’autopsia effettuata sul corpo della 18enne ha confermato che il decesso è avvenuta per emorragia cerebrale, ma non ha ancora chiarito da cosa sia stata causata. Si procederà con degli esami istologici.

Gli investigatori ascolteranno anche i medici dell’ospedale San Martino di Genova e quelli dell’hub vaccinale per verificare le informazioni riferite da Camilla nella scheda anamnestica vaccinale e al momento dei 2 ricoveri in ospedale.

“Abbiamo piena fiducia nella procura e nei consulenti nominati. Il nostro consulente li affiancherà solo per fornire un contribuito all’accertamento dei fatti”, ha spiegato il legale della famiglia di Camilla.

16 giugno, 2021