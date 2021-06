Oggi l’incontro tra Biden e Putin a Ginevra

Politica - Il presidente americano e russo a Villa La Grange - Il vertice durerà circa 4 o 5 ore

Ginevra – È attesa per l’incontro tra il presidente americano Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin.

Il vertice è in programma per oggi a Ginevra, a Villa La Grange. Inizierà attorno alle 13 locali e durerà 4-5 ore, incluse le pause, ha anticipato ieri il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Sono previsti anche cambi di formato per i colloqui che inizieranno in forma ristretta e saranno poi allargati alle delegazioni. La durata effettiva del summit dipenderà dall’andamento dei colloqui e dal sentire dei due presidenti, ha quindi aggiunto.

Villa La Grange, la location del summit, è una grande dimora del 18esimo secolo, con un ampio parco che digrada dolcemente verso il lago Lemano, nei pressi del celebre Jet d’eau. Donata al Comune dal suo ultimo proprietario William Favre nel 1917, ha accolto ospiti importanti in occasioni di eventi internazionali.

16 giugno, 2021