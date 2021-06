Minneapolis - Il presidente statunitense Joe Biden: “Condanna appropriata”

Condividi la notizia:











Minneapolis – Omicidio Floyd, l’ex agente Chauvin condannato a 22 anni e mezzo di carcere.

Derek Chauvin, l’ex poliziotto che il 25 maggio 2020 ha ucciso l’afroamericano George Floyd è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere. È stato giudicato per l’accusa di omicidio di terzo grado.

“Chauvin ha abusato del potere che aveva come agente di polizia il giorno in cui ha ucciso George Floyd – ha dichiarato il vice procuratore generale del Minnesota -. Questo caso non riguarda gli agenti di polizia, tutti gli agenti di polizia. Non riguarda la polizia. Questo caso riguarda Derek Chauvin che ha ignorato tutto l’addestramento ricevuto e ha aggredito il signor Floyd fino a quando non è morto soffocato”.

George Floyd

“Se fosse stato un uomo nero a uccidere un uomo bianco non ci sarebbero stati dubbi sul tipo di verdetto che la corte avrebbe emesso – ha detto Terrence Floyd, fratello minore di George Floyd -. Se fossimo noi, se i ruoli fossero invertiti, non ci sarebbe nessun caso. Il caso Sarebbe stato aperto e chiuso. Saremmo stati in prigione per aver ucciso qualcuno. Quindi, chiediamo la stessa pena per Derek Chauvin”.

“Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Floyd – ha detto Derek Chauvin -. Ci saranno altre informazioni in futuro che potrebbero interessarvi e spero che le cose vi diano un po’ di tranquillità”.

“Non ho tutti i dettagli ma la condanna sembra appropriata”, è stato il commento del presidente degli Stati uniti Joe Biden.

Condividi la notizia:











26 giugno, 2021