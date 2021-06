Omicidio nella notte a San Giovanni, 41enne accoltellato davanti alla metro

Roma - La vittima colpita con alcuni fendenti al petto e al collo - È caccia al killer

Roma – Omicidio nella notte a San Giovanni, a Roma.

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto davanti alla stazione della metro. Sul suo corpo segni di fendenti, che lo hanno raggiunto al petto e alla gola. È caccia al killer.

L’omicidio è avvenuto ieri sera, martedì 22 giugno, poco dopo le 22 a piazzale Appio. Stando a quanto ricostruito, l’accoltellamento si sarebbe consumato di fronte ad alcuni presenti, che sono stati allarmati da urla.

La vittima, un iracheno del 1980, secondo quando si apprende, non aveva con sé cellulare, portafogli e documenti. Non è escluso, quindi, che chi l’ha ucciso possa averglieli rubati, trasformando così il caso in una rapina finita in tragedia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia, che sta ora indagando per fare chiarezza su quanto accaduto e per rintracciare l’autore dell’omicidio. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

23 giugno, 2021