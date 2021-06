Oms: “Poche vaccinazioni in Europa, c’è il rischio di una ripresa del virus”

“Ad oggi il – ha continuato – il 30 per cento delle persone nella regione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 17 per cento ha completato il ciclo. Proprio come nel 2020, i casi diminuiscono quando entriamo nel periodo estivo, ma non è il momento di ridurre la risposta della salute pubblica. Ci siamo già passati. Nel corso della scorsa estate, i casi sono gradualmente aumentati nelle fasce di età più giovani, per poi spostarsi nelle fasce di età più avanzata, contribuendo a una devastante ripresa, blocchi e perdite di vite umane, nell’autunno e nell’inverno del 2020. Con l’aumento degli incontri sociali, una maggiore mobilità della popolazion , e grandi festival e tornei sportivi che si terranno nei prossimi giorni e settimane, l’Oms Europa invita alla prudenza”.