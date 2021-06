Ondata di caldo nel weekend, domenica dieci città con bollino arancione e una rosso

Cronaca - L'aumento delle temperature è causato da un importante anticiclone africano

Cronaca – È in arrivo nel weekend la prima grande ondata di caldo dell’estate. Domenica 20 giugno scatta il bollino arancione per dieci città italiane e una sarà rossa.

Ondata di caldo

A comunicarlo è il bollettino sulle ondate di calore del ministero della salute. Il bollino rosso scatterà a Brescia. Saranno invece arancioni Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona.

Questa grande ondata di calore, i cui primi effetti potranno essere avvertiti già da sabato 19 giugno, è determinata dal rafforzarsi di un importante anticiclone africano, che spingerà verso l’Italia le correnti di aria calda provenienti direttamente dal deserto del Sahara.

Le categorie più a rischio per il caldo sono gli anziani, i bambini e le donne in gravidanza. Come l’anno scorso, però, particolare attenzione dovrà essere prestata anche da persone che hanno avuto il Covid-19 e sono guarite. Alcuni recenti studi, infatti, si sottolinea, suggeriscono una minore tolleranza al caldo delle persone che hanno sviluppato una sindrome post Covid.

18 giugno, 2021