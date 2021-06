Open week Astrazeneca, da giovedì nuovi ticket disponibili

Regione - Lo annuncia l'assessore Alessio D'Amato

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Grande successo per il primo giorno di vaccinazione dei maturandi. A fine giornata oltre 17mila avranno ricevuto la prima somministrazione. Molto apprezzata l’iniziativa con la quale la regione ha regalato ad ognuno una copia della carta costituzionale.

Coronavirus – Vaccinazioni in farmacia

Oggi partite le vaccinazioni nelle farmacie. Sono oltre 2.300 le somministrazioni nella giornata odierna, in totale oltre 31mila le prenotazioni già effettuate nel mese di giugno.

Domani 2 giugno festa della Repubblica: avvio dell’open week Astrazeneca per gli over 18. I posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno sempre con ticket virtuale sulla app Ufirst. I ticket verranno staccati da giovedì 3 giugno.

Hub Auditorium della tecnica di Confindustria simbolo di rinascita. Un ringraziamento a tutti i nostri operatori sanitari e anche ai medici e infermieri della polizia di stato che collaborano assieme alla Asl Roma 2 e a Confindustria.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio

1 giugno, 2021