Open week Astrazeneca, riaperte le prenotazioni

Coronavirus - Dalle 15 di oggi - Lo fa sapere l'unità di crisi Covid-19 della regione Lazio

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Dalle 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno dell’open week Astrazeneca over 18 che aveva registrato il sold out nelle prime 24 ore dall’apertura delle prenotazioni.

Il ticket virtuale si può prenotare sull’app Ufirst. Sono disponibili oltre 11mila slot.

Nella giornata di oggi, inoltre, nel Lazio, sono stati superati i 3,5 milioni di dosi di vaccino somministrate”.

Lo comunica in una nota l’unità di crisi Covid della regione Lazio.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021